Christine and the Queens torse nu sur scène, Booba réagit

Comme à son habitude, Booba, 46 ans, a partagé le fond de sa pensée sur le réseau social X. Cette fois, c’est le chanteur Christine and the Queens qui en a pris pour son grade. Le rappeur a partagé un court extrait du concert du chanteur où on le voit danser torse nu sur la scène du festival Rock en Seine, en France. «J’ai besoin de vacances et de repos. Je n’arrive plus à suivre…», a écrit en légende le meilleur ennemi de la papesse des influenceurs, Magali Berdah, que le Duc de Boulogne accuse de pratiques commerciales trompeuses.