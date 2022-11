Clash, inimitiés: le vestiaire belge au bord de l'implosion

L'information d'un clash entre plusieurs cadres après la défaite contre le Maroc (2-0), dimanche, a fait le tour de la presse belge et internationale. D'après L'Équipe, le défenseur Jan Vertonghen (35 ans) s'en est pris à plusieurs cadres, parmi lesquels Kevin De Bruyne et Eden Hazard, qui avaient évoqué dans la presse «la lenteur» de la défense des Diables. L'attaquant Romelu Lukaku, de retour de blessure, aurait même dû séparer le vétéran et Kévin De Bruyne, afin d'éviter qu'une bagarre n'éclate.

De Bruyne et Courtois ne se parlent plus

Cet épisode s'ajoute aux tensions larvées qui remontent à plusieurs années. Malgré les succès, tout ne tourne pas rond dans les rangs des Diables. La relation entre Romelu Lukaku et Michy Batshuayi est compliquée, Eden Hazard et Leandro Trossard ne se parlent plus – «Je dois être titulaire», avait affirmé l'ailier de Brighton – Tout comme Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, qui ne s'adressent plus la parole depuis des années sur fond de conflit amoureux.