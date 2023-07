Claudia a été poignardée «en allant à un anniversaire»

Le tueur dans un «état psychique délirant»

«Nous sommes une fratrie de quatre, trois garçons et une fille. Elle était le médiateur entre nous, confie Louis Maraite dont la famille est originaire de Saint-Vith au nord du Grand-Duché. «Nous sommes luxembourgeois par notre arrière grand-mère, Margareth Schroeder. Mon frère aîné travaille à la Cour de justice de l'UE à Luxembourg, et le plus jeune y a travaillé aussi avant de rejoindre la commission européenne à Bruxelles, poursuit-il.

Le Belgo-Luxembourgeois raconte, ému, une sœur «généreuse». Après une carrière dans le commerce du beurre, elle s’était lancée dans des activités humanitaires et dernièrement elle œuvrait en Belgique pour Théâtre et Public, aidant des artistes à concrétiser leurs projets, à trouver des budgets». Mère de trois enfants, elle allait devenir grand-mère pour la première fois dans trois mois. «Pour son mari, Christophe Desloovere, pour ses enfants et leur conjoint, pour toute la famille et l’énorme réseau relationnel que Claudia avait tissé, c’est une effroyable tragédie», conclut son frère.