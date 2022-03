Claudia, reine de l’Oktoberfest

On ne croise pas que des bedonnants à bretelles dans la capitale bavaroise. L’ex mannequin allemand, Claudia Schiffer, a levé le coude et descendu blondes et brunes à la fête de la bière de Munich.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la blonde se fond parfaitement dans le décor. Vêtue d’une petite robe de circonstance, la jeune femme âgée de 38 ans est apparue rayonnante.

A noter qu’il ne suffit pas d’être blonde pour se mélanger aux Munichoises, Pamela Anderson est attendue à la fête et risque de détonner un peu, surtout si elle ose les nattes!

La fête se poursuit jusqu’au 5 octobre.