Allemagne : Claudia Schiffer attend un troisième enfant

L'Allemande Claudia Schiffer, ancien mannequin de 39 ans, a annoncé vendredi qu'elle attendait un heureux événement.

«Nous nous réjouissons beaucoup de cette belle nouvelle et nous sommes impatients d'agrandir notre famille», a déclaré l'ex-top model, mariée au producteur britannique Matthew Vaughn, dans un communiqué publié par ses services à Hambourg.

La naissance du bébé est prévue pour le mois de mai. Claudia Schiffer est marié depuis huit ans à Matthew Vaugh et a avec lui un fils de 6 ans, Casper, et une fille de 5 ans, Clementine. La famille vit en Angleterre, où elle possède une maison de ville à Londres et une maison de campagne dans le comté de Suffolk (sud-est).