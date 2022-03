Restructuration : Clearstream prévoit de licencier un tout petit peu moins

LUXEMBOURG - Les négociations entamées entre direction et syndicats dans le cadre du plan social au sein de la filiale luxembourgeoise ont abouti au sauvetage de quatre postes.

Reçue jeudi par Nicolas Schmit, ministre du Travail et de l'Emploi, pour l'informer de l'état d'avancement du plan social au sein de la filiale luxembourgeoise, le syndicat précise qu'en plus du sauvetage de quatre postes, les syndicats ont obtenu que «les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes handicapées et les salariés monoparentaux» ne soient pas concernées par ce plan social.