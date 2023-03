Cleveland gagne, Philadelphie qualifié pour les play-offs

Outre Mitchell, ses cinq tirs primés à trois points et un dunk stratosphérique, Caris LeVert a inscrit 18 points face à ses anciens partenaires, permettant à Cleveland de consolider sa quatrième place en Conférence Est, grâce à un ratio de 46 victoires pour 28 défaites.

Des play-offs où ils pourraient retrouver les Nets, leurs victimes mardi, toujours sixième à l’Est et donc virtuellement qualifiés également.

Day'Ron Sharpe a été le meilleur marqueur de Brooklyn avec 20 points, tandis que Spencer Dinwiddie a marqué 19 points, 11 passes et 5 rebonds. J.B. Bickerstaff, l'entraîneur des Cavs, n'a d’ailleurs pas apprécié que son équipe se relâche en fin de match. «Nous devons jouer un match en entier», a pesté Bickerstaff. «Au lieu de ça nous nous sommes laissé guider par nos émotions. Nous nous sommes grisés, au lieu de finir le travail comme nous devions le faire».

Les Clippers perdent le match et George

Sale soirée pour les Clippers de Los Angeles qui se sont inclinés 101-100 face au Thunder d'Oklahoma City et perdu Paul George, blessé au genou droit lors du dernier quart-temps de la rencontre. George a dû être ramené au vestiaire après une collision avec Lu Dort du Thunder et doit passer des examens pour connaître la gravité exacte de sa blessure.

À Sacramento, les Celtics de Boston ont frappé un grand coup en s'imposant 132 à 109. Face aux Kings, surprenant troisièmes à l’Ouest, Boston a montré pourquoi il avait dominé tout le début de saison de NBA et retrouvé sa star Jayson Tatum, en mal d’adresse lors des dernières rencontres, mais auteur de 36 points mardi.

Dans les autres matchs de la journée, Trae Young a terminé avec 30 points lors de la victoire d'Atlanta 129-107 sur les Pistons de Detroit, bons derniers de la Ligue avec 16 victoires et 57 défaites. Atlanta au contraire compte désormais 36 victoires et 36 défaites et est assuré de disputer au moins le tournoi de rattrapage qui oppose les équipes de la 7e à la 10e place de chaque conférence pour le dernier billet des play-offs.