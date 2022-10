Kim Clijsters remporte le Luxembourg Ladies Tennis Masters

Affichant un super niveau de tennis depuis jeudi, Kim Clijsters s’est adjugé dimanche la première édition du Luxembourg Ladies Tennis Masters, un tournoi qui mettait aux prises huit anciennes stars du tennis féminin à La Coque. La Belge a battu en finale la Suissesse Martina Hingis (7-5, 6-2), une autre ancienne No1 mondiale. Grâce à son succès, la quintuple vainqueur du tournoi WTA de Luxembourg a empoché 40 000 euros et a été automatiquement invitée pour la prochaine édition.

«J’espère qu’on se sentira bien demain matin au réveil», a plaisanté Clijsters, 39 ans, au moment de recevoir son trophée après trois matches en quatre jours. Martina Hingis, 42 ans, était encore plus marquée mais s’est dite ravie de sa semaine au Grand-Duché: «Ça a été trois nuits super au Luxembourg, où je n’étais jamais venue. J’aurais vraiment dû venir beaucoup plus tôt», a reconnu la Suissesse.

Pour cette superbe affiche entre deux joueuses totalisant neuf titres du Grand Chelem, les 1 200 places de l’enceinte étaient pratiquement toutes occupées, avec plusieurs invités de marque comme Son Altesse royale le Grand-Duc Henri ou le Premier ministre Xavier Bettel. Auteure d’une partie très disputée contre la Polonaise Agneszka Radwanska la veille (6-4, 6-7, 10-7), la Belge s’est détachée grâce à ses frappes lourdes en coup droit. Dans une épreuve se voulant comme un tournoi compétitif et non une exhibition, la partie a été disputée mais a laissé place à quelques séquences plus détendues.