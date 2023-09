Les réparateurs de clim débordés en Arabie saoudite

«Nous n'avons pas le temps de souffler»

«Durant la saison estivale, la pression de travail est énorme. C'est très stressant (...), nous n'avons pas le temps de souffler», raconte M. Sayed à l'AFP pendant que son collègue remplace des filtres d'une clim dans une villa de l'est de Ryad. L'équipe en profite aussi pour inspecter le ventilateur, le compresseur et le niveau du gaz fréon de l'appareil, sous le regard de Mishal Ayyad, le propriétaire des lieux.

Travail aux heures les plus chaudes

Cette utilisation intensive occasionne des pannes fréquentes et le recours à des techniciens comme Mohammed Sayed et son équipe, appelés à réparer des dizaines d'unités par jour. Leur activité se poursuit même aux heures les plus chaudes de la journée, entre 12 et 15 heures, alors que le travail en plein air est officiellement interdit durant cette plage horaire de juin à septembre.