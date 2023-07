Climat : L'humanité «peut décider de son avenir», affirme le nouveau président du Giec

Elu à la tête du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) de l'ONU, Jim Skea affirme jeudi à l'AFP vouloir apporter «un judicieux mélange de réalisme et d'optimisme» durant son mandat, convaincu que l'humanité n'est pas impuissante face au réchauffement climatique.

Moyens «positifs» de relever ces défis

Pour Jim Skea, les températures extrêmes observées à travers le monde en juillet - «très certainement le mois le plus chaud jamais mesuré», selon l'ONU - sont «une leçon salutaire» pour la tâche à accomplir.

Mais il est aussi essentiel d'offrir à l'humanité des moyens «positifs» de relever ces défis, et pas seulement «des messages catastrophistes qui peuvent créer un sentiment de terreur existentielle sur l'avenir de la planète», estime-t-il, dans une interview à l'AFP dans la capitale kényane Nairobi, où se tiennent les élections du Giec.

«Nous devons insister sur le fait que les humains ont des choix qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent décider de leur propre avenir», affirme-t-il. Estimant que les gouvernements sont plus que jamais demandeurs de conseils sur les mesures à prendre à court terme, il souhaite que son mandat mette un «double accent» sur l'adaptation au climat et l'atténuation des changements climatiques.