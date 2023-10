Climat: Frigo, clim: accord dans l'UE pour éliminer les gaz fluorés d'ici 2050

Ce texte prévoit d'élargir dès les prochaines années les interdictions d'équipements (réfrigérateurs, pompes à chaleur...) et des matériaux contenant des gaz fluorés, avec des échéances précises selon les appareils et le potentiel réchauffant des gaz qu'ils contiennent. Ces gaz fluorés, également présents dans les équipements électriques ou comme agents gonflants dans des mousses, sont de puissants gaz à effet de serre qu'un accord mondial (protocole de Montréal) vise à éliminer progressivement. Leur effet de réchauffement est jusqu'à 25 000 fois supérieur à celui du CO2.

Les réfrigérateurs dès 2026

Dans le détail, elle fixe une interdiction totale de mise sur le marché de plusieurs catégories de produits contenant des HFC, avec un calendrier accéléré: les réfrigérateurs grand public seront ainsi visés dès 2026 et certaines pompes à chaleur et systèmes de climatisation seront interdits à partir de 2027. Aérosols techniques et mousses sont également visés à partir de respectivement 2030 et 2033.