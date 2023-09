Il est encore possible de limiter le réchauffement à 1,5C

L’essor rapide de l’énergie solaire et des véhicules électriques ces deux dernières années permet de garder les objectifs les plus ambitieux de l’accord de Paris à portée de main, estime l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un nouveau rapport.

«Le secteur de l’énergie évolue plus rapidement que ce que beaucoup pensent, mais il reste encore beaucoup à faire et le temps presse», a indiqué mardi l’agence de l’énergie de l’OCDE, en appelant les pays à accélérer leurs efforts et leurs politiques publiques pour contenir le réchauffement planétaire à +1,5 degré par rapport à l’ère pré-industrielle.