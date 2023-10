Climat: La vie sur Terre est «en état de siège», alertent des scientifiques de renom

Le changement climatique constitue une «menace existentielle» pour la vie sur Terre, a averti mardi un groupe d’éminents scientifiques dans un rapport analysant les phénomènes météorologiques extrêmes en 2023 et le déficit d’action de l’humanité. L’étude, publiée dans la revue BioScience, a examiné 35 «signes vitaux» planétaires, dont la pollution par le CO2, la consommation d’énergie et de viande par habitant, la déforestation par le feu ou les jours de chaleur extrême. Or, 20 de ces indicateurs ont atteint un niveau record en 2023, conclut cette coalition scientifique internationale.

«Progrès minimes»

Or, l’humanité n’a fait que des «progrès minimes» dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre: les concentrations atteignent des niveaux record et les subventions aux énergies fossiles ont grimpé en flèche. «Nous devons changer notre point de vue sur l’urgence climatique, qui n’est plus un problème environnemental isolé mais une menace systémique et existentielle», affirme le rapport, à un mois de la 28e conférence climat des Nations unies à Dubaï.