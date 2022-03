Clint Eastwood en vieillard raciste

Après «Million Dollar Baby», Clint Eastwood s'est de nouveau mis devant et derrière la caméra, pour «Gran Torino».

À 78 ans, l’acteur fait merveille en vieillard raciste, qui bichonne sa pelouse, ses armes et sa Gran Torino - un modèle Ford de 1972 qui dort sous un drap dans son garage - en pestant contre ses nouveaux voisins asiatiques dans une banlieue perdue de Detroit. Et le réalisateur saisit toute l’amertume de cet ancien col bleu des usines Ford qui, depuis qu’il a perdu son épouse, ne parle plus qu’à son chien et ressasse ses mauvais souvenirs en sifflant des bières sur sa terrasse.