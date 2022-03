Clinton-Obama: la tension monte d'un cran

Les deux favoris démocrates dans la course à la Maison-Blanche n'auront pas même observé un round d'observation avant de s'accrocher avec véhémence lundi soir lors d'un débat télévisé.

La tension entre les deux favoris démocrates à la Maison-Blanche a franchi un cap lundi soir. Hillary Clinton et Barack Obama se sont livrés plus à une empoignade qu'à un débat politique. (afp)

Dès la première question, portant sur l'économie, les deux candidats ont affiché leurs différences sur un ton de plus en plus violent et jamais vu jusqu'à présent dans la campagne. En l'espace de quelques minutes Mme Clinton a accusé M. Obama d'avoir accepté de l'argent pour financer sa campagne d'un homme d'affaires soupçonné de fraudes avant de se faire qualifier par le sénateur de l'Illinois d'"avocate d'affaires siégeant au conseil d'administration de Wal-Mart".