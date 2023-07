Meurthe-et-Moselle: Clip non autorisé du rappeur Jul et rodéo sauvage: deux personnes condamnées

Le premier, âgé de 19 ans et lui-même rappeur connu sous le pseudonyme KVRA, a été condamné à 140 heures de TIG à effectuer dans un délai de 18 mois. Le second, 26 ans, a écopé de 600 euros d’amende. Ils étaient poursuivis pour organisation d’un rassemblement de conducteurs de véhicules destiné à permettre des violations de la réglementation routière compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique, et organisation d’une manifestation sur la voie publique sans déclaration.

Ils ont été «submergés»

La suite? Ils ont été «submergés» comme l’a concédé le procureur Nicolas Burckel, par les 500 personnes ayant appris la venue du célèbre rappeur marseillais. Requérant «une peine plus pédagogique que féroce», il avait reconnu la «nette différence entre le trafic de stups et l’organisation comme ici, certes un peu sauvage, mais d’un événement festif musical». Leur avocate, Me Betty Di Rosa, avait plaidé la relaxe et insisté sur le fait que «l’organisation d’un tel événement ne repose pas juste sur ces deux jeunes, avec un chanteur d’une telle envergure accompagné d’une boîte de production.»