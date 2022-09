George et Amal Clooney : La «terrible erreur» qu'ils ont faite avec leurs jumeaux

George et Amal Clooney étaient les invités de la matinale de CBS, mercredi, et ont fait quelques confidences concernant leur famille.

Amal et George Clooney sont mariés depuis 8 ans.

«Dès qu'elle a franchi la porte, vous savez, elle m'a hypnotisé», a confié sur CBS George Clooney, au sujet de sa première rencontre avec sa future femme. «Elle est extraordinairement amusante, intelligente, belle et incroyable». De son côté, l'avocate libano-britannique a pensé: «Je suis tellement contente qu'il y ait quelqu'un comme lui dans le monde».

Après huit ans de mariage, les deux tourtereaux sont visiblement encore sous le charme l'un de l'autre. «Nous n'avons jamais eu de dispute», indique l'acteur, plaisantant au sujet de leurs jumeaux, Alexander et Ella, 5 ans. «Nous avons fait une terrible erreur», explique le comparse de Brad Pitt. «Nous leur avons fait apprendre l'italien. Et nous ne parlons pas italien!», lance-t-il. «Nous les avons donc armés d'une langue avec laquelle ils peuvent nous attaquer et nous ne savons pas vraiment ce qu'ils veulent».