Selon un expert – Clotilde Reiss serait une «taupe»

La libération d'Iran de la Française Clotilde Reiss est le "résultat direct" de la médiation du président sénégalais Abdoulaye Wade, assure ce dernier qui estime qu'elle aurait déjà pu intervenir il y a six mois, dans un entretien au Parisien lundi. «Ce que je peux affirmer, chronologie en main, c'est que cette libération est le résultat direct de ma médiation», affirme le président sénégalais. M. Wade ajoute que Clotilde Reiss, revenue en France dimanche après avoir été retenue pendant dix mois en Iran, aurait pu être libérée six mois plus tôt. «Dès septembre 2009, j'avais demandé aux Iraniens, lors d'une visite à Téhéran, de la libérer pour raisons humanitaires», explique M. Wade qui assure que le président iranien Mahmoud Ahmadinejad avait «accepté».

Mais, cela n'a pas eu lieu car le conseiller de l'Élysée aux Affaires africaines André Parant «m'a appelé de Paris pour me demander d'abandonner le dossier, expliquant qu'il y avait quelqu'un dessus et qu'il ne fallait pas d'interférences», rapporte M. Wade. «Jusqu'au jour où, en mars dernier, le président Sarkozy m'a demandé de reprendre ma médiation. Voilà pourquoi on aurait pu gagner six mois», estime-t-il.