Au Luxembourg : Club d'affaires, la CFCI fête ses 20 ans

LUXEMBOURG - La Chambre française de commerce et d'industrie du Luxembourg facilite l'implantation des entreprises françaises dans le pays depuis 20 ans.

«L'ASBL a été créée en 1997», souligne avec une fierté non dissimulée Martial de Calbiac, le président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Luxembourg (CFCI).

Installée dans les locaux de la Chambre de commerce du Luxembourg au Kirchberg, elle est un club d'affaires. «Nous sommes là pour encourager et développer les échanges entre la France et le Grand-Duché. En tant que lieu d'accueil pour les entreprises françaises (PME, PMI, etc.) qui veulent s'implanter, nous leur proposons notre réseau et nous les mettons en relation avec un ou plusieurs de nos 221 membres», explique le président.