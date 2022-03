Taxe à 75% en France – Clubs en grève, 15e journée de L1 reportée

Il y a déjà eu en France une grève du foot pro à dimension nationale: c'était en 1972, un mouvement des joueurs, cette fois, qui avaient obtenu le maintien du «contrat à durée librement déterminée», et non plus imposé unilatéralement par leurs clubs. La grogne des joueurs était venue de la volonté des dirigeants de clubs de foot de revenir sur le «contrat à durée librement déterminée» dont les joueurs bénéficiaient depuis 1969. Bravant l'interdiction de leurs clubs, qui voulaient revenir sur cet accord et reprendre la main sur leurs carrières, les joueurs s'étaient rendus au Congrès de leur syndicat (UNFP), qui se tenait à Versailles, les 27 et 28 novembre.