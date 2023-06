L'UE a réduit ses émissions de CO2, le Luxembourg très bon élève

Les émissions de CO 2 liées à l'utilisation des énergies dans l'Union européenne ont reculé de 2,8% l'an dernier, grâce à une moindre utilisation du gaz naturel à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a indiqué Eurostat vendredi.

Les émissions liées à l'énergie ont atteint près de 2,4 milliards de tonnes de CO 2 l'an dernier parmi les 27, soit une baisse de 2,8% par rapport à l'année précédente, selon le service statistique de la Commission. Dans le détail, les différentes énergies fossiles - dont la combustion constitue une cause majeure du réchauffement climatique - ont connu des évolutions diverses.

Le Luxembourg, le 2e meilleur élève

Les émissions du charbon et du pétrole ont plus ou moins progressé tandis que celles liées à l'utilisation de gaz naturel ont en revanche chuté de 13%, «reflétant, entre autres, les efforts consentis par les pays de l'UE pour atteindre les objectifs de réduction volontaire de la demande introduits en août 2022».

Selon Eurostat, la baisse des émissions liées à l'énergie varie aussi grandement selon les pays. Les baisses ont été les plus fortes aux Pays-Bas (-12,8%), au Luxembourg (-12%) et en Belgique (-9,7%), tandis qu'à l'inverse la Bulgarie (+12%), le Portugal (+9,9%) et Malte (+4,1%) se retrouvent en queue de peloton, avec des émissions en hausse.