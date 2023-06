Élections communales: Au lendemain du scrutin, les coalitions se nouent déjà

Le dépouillement est achevé dans la capitale et plus rien n'empêche Lydie Polfer de rempiler pour un mandat supplémentaire. Celle qui est devenue bourgmestre pour la première fois en 1982 est, très nettement, la candidate la mieux élue. Sa liste DP est en tête avec 31,38% des voix, plus de dix points devant celle du CSV et du premier échevin Serge Wilmes (20,6%). Déi Gréng sont troisièmes (18,53%) et le LSAP quatrième (10,65%). Déi Lénk, l'ADR et les Pirates obtiennent un élu chacun.