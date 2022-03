Cocaïne: de nouvelles routes

Les Balkans et l'Afrique de l’Ouest s’imposent de plus en plus comme les nouvelles routes d’accès de la cocaïne venue d’Amérique latine à destination de l’Europe occidentale.

Selon le rapport annuel de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, «27 % environ (soit 40 tonnes) de la cocaïne consommée chaque année en Europe» passe désormais par l’Afrique de l’Ouest, où elle est généralement débarquée de cargos en provenance d’Amérique du Sud avant d’être reconditionnée.

Cette drogue est le plus souvent introduite en Europe par des vols réguliers où embarquent des passeurs capables de dissimuler jusqu’à un kilo de cocaïne dans leur intestin.

Parallèlement, des quantités croissantes de cocaïne à destination de l’Europe occidentale transitent désormais par les Balkans, au prix d’un détour.