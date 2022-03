Sécurité des pilotes : Cockpit verrouillé et blindé depuis les attaques de 2001

Le verrouillage de la porte du cockpit désormais blindée dans les avions de ligne, système qui existait sur certaines compagnies depuis les années 80, a été généralisé après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Une hache pour briser la porte

«Les systèmes sont différents selon les appareils et les compagnies aériennes afin de ne pas avoir de norme standard et d'empêcher des terroristes éventuels de savoir comment cela marche d'une compagnie à l'autre et d'un type d'avion à un autre», ajoute-t-il, sous couvert d'anonymat. Dans le cas de Germanwings, les porte-paroles se sont refusés à préciser si une personne - pilote compris - pouvait ouvrir la porte du cockpit sans que le pilote à l'intérieur du cockpit ne l'y autorise.

«Les systèmes sont variables et peuvent être personnalisés»

Un second code confidentiel d'urgence via le digicode peut actionner une deuxième sonnerie plus alertante dans le cockpit. Mais si le pilote dans le cockpit ne fait rien, il ne sera pas possible d'entrer dans le cockpit, souligne l'industriel. «Les systèmes sont variables et peuvent être personnalisés» selon la volonté des compagnies et «personne n'est capable pour l'heure d'expliquer l'enchaînement» qui a mené au crash de l'A320 de Germanwings, indique cet industriel. Chez Lufthansa, la maison-mère de Germanwings, on confirme que l'ouverture de la porte du cockpit est commandée par un code et que son déverrouillage ne peut cependant être «autorisé que de l'intérieur du cockpit en appuyant sur un bouton».