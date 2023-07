Faut-il faire évoluer le Code de la route pour les trottinettes électriques?

Le bilan des accidents de la route 2022, dévoilé le vendredi 22 juin par François Bausch, ministre Déi Gréng de la Mobilité, a montré une très forte augmentation du nombre d'accidents mortels (+67%). 36 personnes ont perdu la vie sur les routes du Grand-Duché l'an passé, soit 12 de plus qu'en 2021. Si le nombre de blessés graves est resté le même (267), six personnes ont été grièvement blessées dans des accidents de trottinette électrique. C'est deux de plus que l'année précédente (4), soit une hausse de 50%.

Le casque n'est pas obligatoire

Il rappelle que «toutes les règles et réglementations concernant l'utilisation de la trottinette sont déjà énoncées dans le Code de la route». Depuis le 1er janvier 2021, la législation a en effet évolué. Les trottinettes électriques ne peuvent plus circuler sur les trottoirs. Lorsqu'elles sont équipées d'un moteur leur permettant de rouler entre 6 et 25 km/h (ndlr: vitesse maximale autorisée), elles doivent circuler sur les voies réservées aux vélos ou sur la chaussée. Les enfants de moins de 10 ans, eux, ont le droit de rouler sur le trottoir et les autres endroits prévus pour les piétons, à condition de laisser la priorité à ces derniers.