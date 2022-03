Au Luxembourg - CoffiCook, une pâtisserie spécialement pour les chiens à Dudelange

C’est son chien, un American Staffordshire, qui répond au nom de Coffi, qui est à l’origine du projet. «Quand on l’a adopté il y a 6 ans, je voulais lui faire des petits biscuits. J’ai tout de suite découvert le concept à l’étranger et l’idée d’ouvrir une pâtisserie à son nom au Luxembourg est née».

Dans cette pâtisserie de Dudelange, le chien est clairement roi. Si bien que tous les produits en vente lui sont destinés. Marjorie, résidente à Steinfort, a quitté la restauration pour ouvrir une boutique qui lui tenait à cœur, Cofficook à Dudelange. C’est son chien, un American Staffordshire, qui répond au nom de Coffi, qui est à l’origine du projet. «Quand on l’a adopté il y a 6 ans, je voulais lui faire des petits biscuits. J’ai tout de suite découvert le concept à l’étranger et l’idée d’ouvrir une pâtisserie à son nom au Luxembourg est née».

L’ancienne frontalière originaire de Thionville a inauguré sa boutique le 6 novembre 2021 et c’est déjà un succès: «Il y a beaucoup de clients chez qui le chien est un membre de la famille à part entière, à qui on veut faire plaisir et ici, ils trouvent de l’inédit», avance Marjorie. Seule à la tête de la boutique, l’artisane réalise pas moins de onze gammes de gâteaux différents, fabriquées avec des « produits locaux et de qualité », insiste-t-elle.