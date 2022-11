Concours de coiffure: Coiffeuse à Belval, Margot se met à l'épreuve face à des experts du Benelux

Margot Keiff, coiffeuse à Belval, figure parmi les onze finalistes Benelux du concours L'Oréal «Style&Colour Trophy». L'événement a eu lieu le 17 octobre dernier mais la première partie était seulement diffusée, en exclusivité, sur YouTube et Instagram ce lundi 28 novembre en début de soirée. Margot, seule représentante du Grand-Duché, a participé à la première épreuve face à un jury de trois experts, sur le thème du «French édito» avec un focus sur le styling et la technique. Trois heures à répartir dans un premier temps entre la coupe, la couleur et le styling pour chacun des participants et son modèle.