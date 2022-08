Rachel Legrain-Trapani : Coincée sous un bateau, l'ex-Miss a eu «la peur de sa vie»

«Ce n’est pas vraiment un milieu dans lequel je suis à l’aise, l’eau. Mais bon après, je m’adapte»: l'ex-Miss appréhendait beaucoup de faire des épreuves dans l'eau et ce qu'elle a vécu de risque pas de la réconcilier le milieu aquatique. Pour avoir une chance d'accéder à la finale, elle et son compagnon Valentin devaient faire une descente en rafting. «J’ai peur de tomber dans l’eau et je subis», lance-t-elle. La descente était presque finie, le drapeau en vue et patatras: dans le dernier rapide, l'embarcation se retourne et tout le monde part à la bail.