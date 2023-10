«Cold Case» dans les Vosges: Un des «corbeaux» de l'affaire Grégory a été identifié

Un des «corbeaux» qui a écrit une lettre anonyme aux grands-parents du petit Grégory Villemin, dont le meurtre reste irrésolu près de 40 ans après, a été identifié mais il s’agissait d’une «fausse piste», a indiqué mercredi le parquet général de Dijon. «Je vous ferez (sic) à nouveau votre peau», menaçait ce courrier, en date du 24 juillet 1985, adressé à Monique et Albert Villemin. Neuf mois plus tôt, le 16 octobre 1984, le corps de leur petit-fils, âgé de 4 ans, avait été retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne (Vosges).