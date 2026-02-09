En 1987, Inass, 4 ans, était retrouvée torturée à mort au bord d'une autoroute. Les progrès de l'analyse de l'ADN ont permis de l'identifier et d'accuser ses parents.

Cold case en France : Les parents de la «martyre de l’A10» jugés 40 ans après les faits

Ce montage photo, où l'on voit l'avis de recherche placardé dans 65 000 écoles et 30 000 mairies à l'époque, a été réalisé par l'association Mouv Enfants en 2025 pour réclamer justice pour la petite Inass. AFP

C'est l'aboutissement d’un des plus anciens cold cases en France, objet de plusieurs séries documentaires. Les parents d'Inass, fillette de 4 ans retrouvée morte et mutilée en 1987 au bord de l’autoroute A10, en France, comparaîtront en novembre devant la Cour d’assises du Loir-et-Cher, à Blois, 39 ans après les faits.

La mère de l'enfant surnommée «la martyre de l’A10», en raison des marques de violences retrouvées sur son corps, doit être jugée pour «torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort» sans intention de la donner, tandis que le père sera jugé pour «complicité». Ils sont respectivement âgés de 71 et 74 ans.

La découverte, le 11 août 1987, de la dépouille mutilée de cette fillette dans un fossé de l’A10 par deux agents de l’autoroute, à hauteur de Suèvres, village du Loir-et-Cher situé entre Orléans et Tours, a alimenté pendant des décennies la chronique judiciaire. L’affaire a été marquée par de multiples rebondissements.

Brûlée au fer à repasser et mordue

Le corps portait des marques de violences, dont des traces de brûlures dues à un fer à repasser et des cicatrices dues à des morsures humaines, attribuées à une femme, selon les médecins légistes et des rapports consultés par l’AFP. À court de pistes, la gendarmerie avait lancé le plus grand appel à témoins jamais initié en France pour tenter d’identifier la victime. Son signalement avait été diffusé dans plus de 30 pays et sa photographie placardée dans 65 000 écoles et 30 000 mairies.

Deux ordonnances de non-lieu rendues en 1991 et 1997 après des recherches infructueuses avaient laissé cette affaire non résolue. Ce n’est qu’environ trente ans plus tard, en 2018, que les enquêteurs sont parvenus à remonter jusqu’aux parents, grâce à un prélèvement ADN effectué sur le frère de la victime dans une affaire de violence.

Sa mère l'aurait tuée, son père aurait laissé faire

La comparaison avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques révèle alors une correspondance avec des traces ADN retrouvées sur les vêtements et la couverture dans laquelle était enveloppé le corps de l’enfant, permettant enfin d’identifier le corps, puis d’interpeller les parents en juin 2018.

Mais plusieurs recours des parents d'Inass et du parquet de Blois contre l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction ont retardé la tenue d’un procès. En septembre 2024, la Cour de cassation a finalement ouvert la voie à un procès et validé les chefs d'accusation initiaux.

Halima El Bakhti, la mère, devra répondre de ces actes «volontaires, nombreux et échelonnés dans le temps» ayant conduit à la mort de sa fille, selon un rapport des enquêteurs consulté par l’AFP. Son mari, Ahmed Touloub, est lui soupçonné d’avoir eu «connaissance des violences» exercées par sa femme et sera jugé pour «complicité».

Ils nient en bloc

Pendant leur garde à vue, aucun des parents n’avait reconnu être l’auteur des violences ayant entraîné la mort de la petite Inass, s’accusant mutuellement de violences conjugales.

La fillette a été enterrée au cimetière de Suèvres, près du lieu de la découverte du corps. Pour l’avocat de la commune, Me Jean Sannier, «chaque jour de plus» sans justice rendue «est un coup de plus donné à cette petite», à laquelle «toute une petite commune» s’est liée.

Le procès doit s’étaler sur trois semaines, du 9 au 27 novembre.

