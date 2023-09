L’ex-manager de Coldplay réclame des millions d'euros au groupe

La collaboration a été fructueuse. Elle se termine pourtant en eau de boudin. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, le contrat du manager de Coldplay n’a pas été renouvelé en 2022. Là où le bât blesse, c’est que Dave Holmes estime qu’il n’a pas été entièrement rétribué pour ses services. Il a donc déposé une plainte auprès d’une haute cour au Royaume-Uni.

Dans des documents de justice, que «Variety» a notamment pu consulter, on apprend que Holmes n’aurait pas perçu de commission, pourtant contractuelle, pour les dixièmes et onzièmes albums de Coldplay qui devraient arriver prochainement alors même que la bande de Chris Martin a reçu des avances substantielles pour les produire. Elle aurait reçu 35 millions de livres (40 millions d'euros) pour le dixième et 30 millions de livres (35 millions d'euros) pour le onzième.

L'affaire entre les mains d'avocats

Dave Holmes aurait dû percevoir une partie – située entre 8% et 13%, de ces montants, chose qui avait été le cas pour les disques «Everyday Life» (2019) et «Music of the Spheres» (2021). En conséquence, il réclame aujourd’hui 10 millions de livres en dommages et intérêt, soit un peu plus de 11 millions d'euros.