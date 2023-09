Traités «comme des esclaves» par ArcelorMittal? Le groupe répond depuis le Luxembourg

LUXEMBOURG/KAZAKHSTAN – En quinze ans, une centaine de personnes ont perdu la vie dans les mines au Kazakhstan. La colère monte, «ils s'enrichissent et nous, on perd nos enfants». Le groupe ArcelorMittal répond depuis le siège social.

1 / 9 Ruslan PRYANIKOV/AFP Ruslan PRYANIKOV/AFP Ruslan PRYANIKOV/AFP

«J'ai entendu un claquement, le souffle de l'explosion m'a projeté et j'ai perdu connaissance», se remémore Vladimir Khaniev. Mineur chez ArcelorMittal au Kazakhstan, il est désormais invalide après cet énième accident sur un site du géant mondial de l'acier. Ces quinze dernières années, plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie dans les mines du groupe, arrivé dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale, après la chute du communisme. Face à ce décompte macabre, qui émeut la société kazakhe, le président Kassym-Jomart Tokaïev a menacé d'interdire ArcelorMittal.

Employé pendant 17 ans à la mine «Lénine» de Chakhtinsk, Vladimir a été victime, en novembre 2022, d'une explosion sur ce site situé dans la région industrielle et polluée de Karaganda, au centre du Kazakhstan. L'accident avait tué cinq mineurs. Mi-août, la mort de cinq autres mineurs a de nouveau endeuillé le pays. «Dans cette entreprise, on nous traite comme des esclaves et voilà les conséquences, les gens meurent et vont continuer à mourir, poursuit M. Khaniev, fils et petit-fils de mineurs. Ces accidents mortels arrivent à cause de la cupidité des dirigeants de l'entreprise».

«5 milliards de dollars investis depuis 2003»

Depuis le siège international au Luxembourg, ArcelorMittal, sollicité par L'essentiel, assure être «frustré, préoccupé et déçu» par la situation au Kazakhstan, où il compte 38 000 employés. «Les investissements dans les nouveaux équipements et les règles de sécurité sont insuffisants, et il manque du personnel», accuse un employé à Chakhtinsk. Le géant de l'acier répond que «130 millions de dollars» ont été investis depuis quatre ans «pour améliorer la sécurité de nos opérations». Depuis 2003, ArcelorMittal a investi au Kazakhstan «5 milliards de dollars dans la modernisation des installations sidérurgiques de l'ère soviétique et des infrastructures d'extraction du charbon».

Reste que ces investissements destinés à «améliorer et transformer l'entreprise» ne suffisent pas à convaincre sur place. «Ces engagements ne se sont pas traduits dans nos résultats en matière de sécurité», reconnaît même ArcelorMittal, auprès de L'essentiel. «Ils s'enrichissent et nous, on perd nos enfants», se désole une ancienne employée, maman d'un foreur expérimenté tué dans une explosion. L'enquête a établi «à 100% la faute de l'employeur» lors de l'accident de novembre 2022, mais les responsables n'ont toujours pas été jugés.

Selon les informations de l'AFP, près de 1 000 violations des règles de sécurité industrielle ont déjà été recensées en 2023, dans les mines d'ArcelorMittal. Néanmoins, le groupe insiste sur sa volonté de parvenir à «relever les défis très importants» et se dit toujours «en phase avec le gouvernement du Kazakhstan, en ce qui concerne la poursuite des activités». Non loin de la mine, sur un immeuble soviétique typique, une fresque murale l'assure: «Les mineurs sont le pilier économique et politique du pays».

AFP