Le Luxembourg en bref: Une collaboration avec la France pour la formation d'infirmiers

Interrompu depuis le 14 mars à cause d'une paroi rocheuse instable à hauteur de Burden, le trafic ferroviaire sur la ligne 10 entre Ettelbruck et Kautenbach, et entre Kautenbach et Wiltz, reprendra le lundi 8 mai. Selon les CFL, le travail nécessite «440 trous de forage allant jusqu’à 8 m, la pose de 5 000 m2 de grillage et de 1 000 m2 de filets métalliques».