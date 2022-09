Rentrée au Luxembourg : Colle, feutres, cahiers…: les familles ont rempli le caddie

À l’instar de cette maman, les familles, souvent fraîchement rentrées de vacances, sont apparues dans les supermarchés cette semaine, pour s’équiper en vue de la rentrée qui approche à grands pas. Elles sont facilement reconnaissables à la liste scolaire dont elles cochent soigneusement les cases à chaque produit trouvé et rangé dans le caddie. «Certains stylos-billes sont en rupture de stock pour l’instant», note Amadou, papa de Mamadou, 10 ans, et Hassane, 13, en désignant sa liste.

Selon les parents croisés, le budget pour équiper deux écoliers peut facilement monter à 150 euros, alors ils font attention. «Mes deux filles sont à une classe d’écart alors la plus petite réutilise une partie du matériel de la grande. Et la maîtresse a dit qu’on pouvait compléter les cahiers déjà entamés», détaille Olivia, maman de Sarah, 7 ans, et Noemi, 9. À 4 ans, Eeshta a reçu une très courte liste, alors sa maman, Anchal, investira un peu dans «le cartable imprimé licorne» désiré par sa fille. Emma, 10 ans, elle, gardera le cartable acheté l’an dernier. «Il est encore en super état», insiste Nathalie, sa maman.