Un collégien sauve un bus scolaire après un malaise de la conductrice

Le collégien a appuyé sur le frein

Dans une vidéo diffusée par les autorités, on peut en effet voir la conductrice se sentir mal et s'évanouir, puis le collégien prendre le contrôle du volant, apparaissant appuyer sur le frein et parvenant à arrêter le bus malgré la panique et au milieu des cris d'enfants effrayés.