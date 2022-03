Collision à la station service de la rue d’Audun

ESCH – Vers minuit mercredi soir, un automobiliste sous l’emprise de l’alcool a percuté une voiture qui voulait tourner à la station service.

Une automobiliste qui circulait rue d’Audin en direction de la France a voulu tourner à hauteur de la station service. Pour ce faire, elle devait attendre et laisser passer plusieurs véhicules qui venaient en sens inverse. Derrière elle, quelques voitures patientaient. Quand soudain, un autre automobiliste, impatient, croyant qu’elle ne faisait juste que s’arrêter, a décidé de doubler tout ce petit monde. Et au moment où la conductrice s’engageait vers la sation service, il a percuté de plein fouet l’arrière de sa voiture, la catapultant plusieurs mètres plus loin.