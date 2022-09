Marée noire : Collision entre deux cargos: le mazout atteint les plages de Gibraltar

Les fuites ont «considérablement diminué»

Le capitaine du cargo a été arrêté par la police qui l'a interrogé jeudi pour tenter de comprendre pourquoi il n'avait pas respecté les ordres des autorités portuaires juste après l'accident - qui n'a fait aucun blessé. Un barrage flottant a été mis en place autour du cargo mais du fioul est parvenu à s'en échapper. Le bateau avait à son bord 215 tonnes de fioul lourd, 250 tonnes de gasoil et 27 tonnes d'huile lubrifiante pour ses moteurs.

Les autorités ont annoncé vendredi avoir d'ores et déjà retiré la totalité du gasoil et que la prochaine étape était à présent le pompage du fioul lourd encore à nord. Des plongeurs sont parvenus à sceller jeudi deux trous par lesquels le combustible s'échappait et à présent les fuites ont «considérablement diminué», ont assuré les autorités.