Santé: Collyres pour les yeux: attention aux effets indésirables chez les enfants

Ces collyres permettent de dilater la pupille et forcent la mise au repos de l'accommodation de l'œil. Mal administrées, ces gouttes ophtalmiques peuvent passer dans la circulation sanguine et atteindre le système digestif, cardiovasculaire et/ou nerveux central, en particulier chez de très jeunes enfants (nouveau-nés, nourrissons et prématurés), souligne l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).