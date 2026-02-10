Son équipe de sécurité a préféré éviter l'atterrissage prévu dans la région de Cordoba (est), craignant une embuscade des réseaux armés liés au narcotrafic.

Le président colombien Gustavo Petro est persuadé d'avoir échappé à une tentative d'assassinat. AFP

Le président colombien Gustavo Petro a assuré mardi avoir réchappé à une tentative d’assassinat lundi lors d’un déplacement en hélicoptère. Lors d’un conseil des ministres retransmis en direct, M. Petro a expliqué que l’hélicoptère qui le transportait n’avait pu atterrir comme prévu dans le département de Cordoba, sur la côte caraïbe colombienne, car son équipe de sécurité «redoutait» que «l’on tire» sur l’appareil.

«Nous avons pris le large pendant quatre heures et je suis arrivé là où cela n’était pas prévu, fuyant pour qu’on ne me tue pas», a-t-il expliqué. Le président de gauche, au pouvoir depuis 2022, affirme depuis des mois que des réseaux armés liés au narcotrafic veulent attenter à sa vie.

Narcotrafic

Dans ce présumé complot figurerait des narcotrafiquants vivant à l’extérieur du pays et des guérilleros locaux, comme Ivan Mordisco, le criminel le plus recherché du pays qui dirige la principale dissidence de la guérilla des ex-Farc n’ayant pas signé l’accord de paix de 2016.

A Cordoba opère le Clan del Golfo, le plus grand cartel de drogue du pays, qui a annoncé la semaine dernière sa décision de suspendre les pourparlers de paix en cours au Qatar, engagés en septembre avec le gouvernement.

Le cartel réagissait ainsi à la décision conjointe de M. Petro et son homologue américain Donald Trump, au cours de leur première rencontre à Washington, de donner la priorité aux actions militaires contre trois chefs d’organisations criminelles impliquées dans le trafic de drogue, dont Chiquito Malo, à la tête du Clan del Golfo. Gustavo Petro, premier président de gauche de l’histoire du pays, avait déjà dénoncé en 2024 une tentative d’assassinat présumée.

