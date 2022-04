Record du foot moderne : Coman, champion tous les ans depuis le début de sa carrière

Champion d'Allemagne avec le Bayern, le Français améliore année après année un record insolite du foot moderne: il a été champion national tous les ans depuis le début de sa carrière à l'âge de 16 ans.

Ce titre samedi avec le «Rekordmeister» est le onzième pour l'ancien parisien, son septième consécutif avec Munich. Cette incroyable série est toutefois plus amusante statistiquement que significative sportivement.

Outre ses dix titres de champion national, Coman a rangé dans son armoire à trophées: la Ligue des champions 2020 (un but en finale), trois Coupes d'Allemagne et une d'Italie, une Coupe de la Ligue française, quatre Supercoupes d'Allemagne, une de France, une d'Italie et une de l'UEFA, ainsi qu'une Coupe du monde des clubs.