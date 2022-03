Guerre en Ukraine : Combats près de l'hôpital, un enfant de 6 ans meurt

Des combats à proximité d'un hôpital pour enfants atteints du cancer de Kiev ont entraîné la mort d'un jeune patient.

«Nos médecins ont fait de leur mieux pour sauver les personnes et les aider», a indiqué la porte-parole de l'hôpital, précisant que les combats sont intenses près de l'hôpital spécialisé dans le traitement des enfants atteints du cancer. «Les gens doivent connaître la vérité: les enfants souffrent, les civils souffrent à cause de la guerre, à cause des attaques, à cause des choses terribles qui arrivent en Ukraine», a-t-elle poursuivi.