Guerre en Ukraine: La Russie dit avoir repoussé des combattants venus d'Ukraine

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, a appelé dimanche les habitants à évacuer les zones soumises à des bombardements qui se sont intensifiés ces derniers jours. Le district de Chebekino, ville de 40.000 habitants dans la région de Belgorod, a été touché par des centaines de tirs d’artillerie ayant fait plusieurs morts et poussé des milliers de civils à fuir cette semaine.

«Je demande que les habitants des localités qui sont bombardées, en particulier celles du district de Chebekino, suivent les indications des autorités et quittent temporairement leurs logements», a indiqué le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

Selon lui, ces évacuations doivent permettre de «sauver des vies». Il ajoute que des bombardements ont à nouveau touché pendant la nuit les districts de Chebekino et Volokonovski, faisant «beaucoup de dégâts» mais pas de victimes. Des centaines de tirs sur la région, vendredi et samedi, ont fait au moins sept morts et une trentaine de blessés, selon les autorités régionales.