Au Luxembourg: Combien a coûté la Chambre des députés en 2021?

La Chambre des députés a dépensé 46,2 millions d'euros pour son fonctionnement en 2021, sur un budget prévu de 48 millions d'euros. La première institution du Grand-Duché a donc dépensé 1,8 million d'euros, ou 3,7%, de moins que prévu. Le budget prévisionnel de 48 millions d'euros était composé d'une dotation de 42,6 millions d'euros et de 5,4 millions d'euros prélevés dans la réserve de la Chambre.

Dans le détail, ces sont les 60 députés et leurs collaborateurs qui ont coûté le plus cher à la Chambre, avec un montant de 14,9 millions d'euros pour les indemnités parlementaires et divers remboursements. Le personnel de la Chambre représentait lui l'an dernier une dépense de 13,28 millions d'euros. En 2021, les effectifs de l'administration parlementaire sont d'ailleurs passés de 104 à 120 personnes. Le Parlement a aussi distribué 5,23 millions d'euros de subvention aux différents groupes politiques.