Mesures proposées par le gouvernement : Combien allez-vous perdre avec la réforme?

LUXEMBOURG - Alors que le ministre des Finances a annoncé mardi son intention de faire passer les réformes en discussion lors de la tripartite, lessentiel.lu vous propose une simulation.

Selon l'OGBL, les pertes de revenus mensuels pour les familles s'élèveraient entre 400 et 1 500 euros.

Luc Frieden, ministre des Finances, a annoncé mardi matin que «quoiqu'il arrive le 27 avril prochain, accord ou pas accord, les mesures annoncées par le gouvernement lors de cette tripartite seront adoptées. (...) Les mesures devront l'être par voie parlementaire». Si tel était le cas et dans l'état des discussions actuelles, ces mesures se traduiraient par une coupe sérieuse dans le budget des ménages. Voici quelques exemples concrets :

Pour un ménage de trois personnes, touchant plus de 3 200 euros mensuels, avec un enfant de 21 ans faisant ses études à la fac, «la perte pourrait se situer au minimum à 400 euros», explique Mil Lorang, porte-parole de l'OGBL.

En effet, en plus du plafonnement des allocations familiales à 21 ans, du boni et des allocations-rentrée s'ajoutent l'arrêt du versement des bonifications d'intérêt des prêts immobiliers ou bien encore les abattements de frais de route. Et pour les mêmes raisons, le phénomène s’amplifie pour les familles avec plusieurs enfants.