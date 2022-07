Vie active au Luxembourg : Combien d'années travaillons-nous au total?

LUXEMBOURG - La vie active des travailleurs du Luxembourg est une des plus courtes de l'Union européenne.

En 2021, les travailleurs au Luxembourg qui commençaient leur carrière devaient s'attendre à travailler en moyenne 36,4 ans. C'est près de deux ans de moins que la moyenne européenne (38,2 ans), selon des données publiées mercredi par Eurostat. C'est en Roumanie et en Italie que la durée de la vie active est la plus basse (moins de 32 ans) et en Suède et aux Pays qu'elle est la plus haute (plus de 42 ans).