Racontez-nous! : Combien de jours de télétravail avez-vous pris cette année?

LUXEMBOURG – Plus d'un quart de l'année 2023 s'est écoulé déjà. Grève des transports frontaliers, contretemps familial, météo… les travailleurs du pays ont de plus en plus recours au télétravail. Et vous, combien de jours avez-vous pris cette année?