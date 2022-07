Pour déconnecter du boulot : Combien de jours de vacances vous faut-il pour recharger les batteries?

Selon une étude, les Européens auraient besoin de 17 jours consécutifs pour vraiment se reposer.

Un peu plus de 8 jours pour les Britanniques mais au moins 34 pour les Finlandais: chaque Européen ressent des besoins différents quand il s'agit de se reposer après une dure année de labeur. Selon les 10 000 salariés sondés dans 11 pays européens, par SD Worx, fournisseur européen de services RH et paie, il faudrait en moyenne 17 jours pour complètement recharger les batteries.

Les Espagnols estiment qu'il leur en faudrait 10 de plus. En France, en Belgique et en Allemagne, le chiffre varie entre 13 et 15. Et s'ils ont épuisé tout leur quota, peu importe! 37% des employés sont prêts à poser des congés sans solde pour faire une vraie pause.