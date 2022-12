Primes alléchantes : Combien de millions ont touché les sélections du Mondial?

La FIFA a distribué une enveloppe de 440 millions de dollars aux participants du Mondial au Qatar. L'Argentine et la France ont raflé une belle part du gâteau.

La Fédération argentine de football va empocher plus de 40 millions de dollars suite à la victoire de l'Albiceleste.

Alors que l'Argentine tout entière célèbre le titre mondial de l'Albiceleste, sa fédération peut se frotter les mains, après les gains empochés suite à sa victoire. Combien ont touché les différentes sélections présentes au Mondial? La FIFA a distribué une enveloppe de 440 millions de dollars (415 millions d'euros) aux 32 nations qui ont participé au tournoi, en fonction de leur niveau d'avancement dans le tableau. C'est 40 millions de plus qu'en Russie, en 2018, et 82 millions de plus qu'au Brésil, en 2014.