Effets de la crise : Combien de nouveaux chômeurs sur la Place?

LUXEMBOURG - Le nombre de nouveaux chômeurs venus du secteur financier

inquiète l'OGBL.

Combien de salariés ont perdu leur emploi sur la Place financière, touchés par la crise en octobre 2008? Impossible de répondre précisément à cette question mais des chiffres circulent. Ils seraient un millier à s'être inscrits à l'Adem en un an. Et cela, c'est sans compter les pertes d'emplois parmi les frontaliers, rappelle le syndicat OGBL qui demande une entrevue avec le ministre du Travail, Nicolas Schmit, sur le sujet.

À l'Adem, on ne confirme pas les estimations qui circulent sur la Place. «Il est sûr que nous avons plus de demandeurs de ce secteur, mais je n'ai pas la possibilité de chiffrer leur nombre actuellement», indique Jean Hoffmann, responsable de la cellule d’études de l’Adem.

Les seuls chiffres viennent du Statec: 770 postes ont disparu en un an. «Certaines banques ont continué à embaucher, ce qui veut dire que les suppressions dans d'autres banques été plus nombreuses», note Mil Lorang, porte-parole de l'OGBL. Et la situation de l'emploi ne devrait pas s'améliorer, les craintes portent aujourd'hui sur la situation dans les banques allemandes.