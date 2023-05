Au Luxembourg: Combien de vélos y a-t-il chez vous?

Le saviez-vous? Il y a au Luxembourg plus de 500 000 vélos, soit un peu moins de deux vélos par foyer. Plus de 13 200 foyers du pays ont même déclaré posséder au moins… six vélos! Constat suffisant pour dire que le moyen de transport se fait sa place et que ça n'est pas sans conséquence sur nos routes. L'an dernier, plus d'un million de passages de cyclistes ont été comptabilisés, soit 36,5% de plus par rapport à 2021. Une croissance continue notamment due à l'augmentation du nombre de vélos électriques. 13% des ménages disent en posséder un désormais, contre 5% en 2017 et 2% en 2014.